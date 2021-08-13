وطنية
شباط: 8 شتنبر سينهي حكومة البؤس
هاجم الإسلاميين واتهمهم برفع نسبة العجز في الميزانية أعرب حميد شباط، الأمين العام السابق للاستقلال، عن أمله في أن تنتهي حكومة الإسلاميين من تدبير الشأن العام، وطي صفحة البؤس واليأس التي تم زرعها منذ ما سمي بالربيع، أو الخريف العربي. وأوضح المتحدث نفسه، في ندوة صحافية لإعلان حصوله وآخرين علىأكمل القراءة »
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