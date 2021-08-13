الصباح الفني
ناشط يطلق “نص الليل”
دخل اللاعب السابق لفريق الوداد البيضاوي محسن ناشط، بشكل رسمي المجال الفني، وطرح أول أغنية له، على قناته الرسمية على “يوتوب”، تحمل عنوان “نص الليل”. وتعاون ناشط لإنجاز الأغنية مع أستوديو “دافنشي ميوزيك” في كتابة كلمات وألحان الأغنية التي تطلبت منه أكثر من شهر ونصف الشهر من التحضير، أما إخراجأكمل القراءة »
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