وطنية
البشرية في خطر
تقرير حول المناخ أكد تسارع وتيرة التغيرات وحذر من فيضانات وحرائق دق التقرير الجديد الذي كشفت عنه اللجنة البيحكومية حول تطورات المناخ، التابعة لهيأة الأمم المتحدة، قبل أيام، ناقوس الخطر، بشأن التغيرات المناخية التي يعرفها كوكبنا، والتي من شأنها أن تغير ملامحه في غضون سنوات، وتجعل منه كوكبا غير قابلأكمل القراءة »
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