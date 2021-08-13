الرياضة
غيابات في أول حصة للزمامرة
الشرقاوي أول انتدابات الفريق والصويت وصابر يشرفان على التداريب انطلقت تداريب نهضة الزمامرة، مساء أول أمس (الأربعاء)، في غياب المدرب محمد العلوي الاسماعيلي، الذي قدم استقالته، وعدد كبير من اللاعبين الأساسيين، الذين مازالوا مرتبطين مع الفريق بعقود. وحضر الحصة نفسها عدد قليل من اللاعبين، يتقدمهم نوفل زنان ويوسف البكاري وجوادأكمل القراءة »
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