وطنية
كورونا يرهب مغاربة العالم
تسود حالة من الخوف في أوساط أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، خاصة المتحدرين من أقاليم الناظور والحسيمة والدريوش، وكذا السياح الأجانب الموجودين فوق التراب المغربي، من إغلاق محتمل للحدود الجوية والبحرية، بسبب تفاقم الوضعية الوبائية، ما دفع العديد منهم إلى التعجيل بمغادرة المملكة. ويثير التشديد المتواصل للإجراءات الاحترازية لكبح انتشارأكمل القراءة »
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