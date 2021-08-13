حوادث
إدانة متهم حاول اغتصاب متزوجة
المحكمة حكمت عليه بأربع سنوات حبسا نافذا بتهمة هتك عرض امرأة باستعمال العنف قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، الثلاثاء الماضي، بمؤاخذة متهم عازب في عقده الثاني، وحكمت عليه بأربع سنوات حبسا نافذا بعد متابعته في حالة اعتقال من قبل الوكيل العام، بجناية هتك عرض امرأة باستعمال العنف والسكر العلنيأكمل القراءة »
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