وطنية
تحليلات الفقراء تتجول في “فيسبوك”
استطاعت ما يطلـــــق عليها “تحليلــــات الفقــــراء” اختراق الأسواق الافتراضية، إذ تلقى إقبالا كبيرا من قبل مواطنين، بسبب ثمنها الرخيص نسبيا (120 درهما)، في وقت تجري مختبرات التحليلة نفسها بسعر يتراوح بين 600 درهم و700. ونفت الشركة المصنعة لهذا النوع من التحليلات الرخيصة، أية مسؤولية لها عن البيع في قنوات التجارةأكمل القراءة »
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