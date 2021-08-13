وطنية
غرفة التجارة تلهب التنافس بين “البام” والأحرار
استعرت الحرب بين حزبي الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار، بجهة فاس مكناس، والمناسبة السباق الشديد بين مرشحين يطمحان إلى الفوز برئاسة الغرفة الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات بالجهة. وتفيد الأخبار الواردة من فاس، أن الصراع بين بدر الطاهري، رئيس الغرفة الحالي وعضو المكتب السياسي للأحرار، وعزيز اللبار، برلماني “البام” ورئيس المجلسأكمل القراءة »
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