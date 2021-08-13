الرياضة
بطولة دولية للشطرنج بالبيضاء
تحتضن البيضاء، بعد غد (الأحد)، بطولة دولية في الشطرنج تحت رعاية الاتحاد الدولي للعبة. وسيتم تنظيم الدورة 11 من منافسة «شيس غيم” بمشاركة أبرز المحترفين والهواة المنتمين للجمعيات والأندية الوطنية. وسيشرف على البطولة الخبير والحكم الدولي جمال مصلة، المعتمد من طرف الاتحاد الدولي للشطرنج والحكم زهير سلمي. وستعرف التظاهرة مشاركةأكمل القراءة »
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