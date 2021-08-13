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أدباء في “حديقة الشعر” بتطوان
عدنان: الجهر بالقصيدة شكل من أشكال المقاومة الجمالية للوباء أحيت دار الشعر في تطوان، نهاية الأسبوع الماضي، أمسية شعرية عن بعد، أطلق عليها اسم “حدائق الشعر”، شارك فيها الشاعر عبد اللطيف الوراري والشاعر المعتمد الخراز، وحضرا إلى حديقة مدرسة الصنائع والفنون الوطنية بتطوان، بينما شارك الشاعر ياسين عدنان من حدائقأكمل القراءة »
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