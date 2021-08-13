الرياضة
كواليس الفرق
الجيش الملكي توجت إناث الجيش الملكي أقل من 17 سنة بلقب البطولة، بعد فوزهن على شباب خنيفرة بسبعة أهداف لصفر في المباراة، التي جمعتهما، أول أمس (الأربعاء)، بملعب مركب محمد السادس لكرة القدم. وتناوبت على تسجيل أهداف الجيش للكرة النسوية كل من هاجر جبيلو، التي أحرزت «سوبر هاتريك»، وهدى المستورأكمل القراءة »
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