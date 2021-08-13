الرياضة
العسري يدرب خنيفرة
يبدأ مهامه اليوم وتغييرات واسعة في الفريق تعاقد شباب أطلس خنيفرة لكرة القدم، مع الإطار الوطني مصطفى العسري، بعقد يمتد لموسم قابل للتجديد. ومن الأهداف المسطرة بين الفريق الخنيفري والمدرب العسري احتلال رتب متقدمة، تفاديا لحسابات النزول في الدورات الأخيرة. وعانى شباب اطلس خنيفرة الموسم الماضي من أجل ضمان البقاءأكمل القراءة »
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