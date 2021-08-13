الرياضة
البكاري مدربا للرشاد
تعاقد الإطار الوطني محمد البكاري، المنفصل حديثا عن الرجاء الرياضي، مع الرشاد البرنوصي، الممارس في القسم الوطني هواة لموسم واحد قابل للتجديد. وسارع مسؤولو الرشاد البرنوصي إلى الاتصال بالبكاري، بمجرد انفصاله عن الرجاء، وعرضوا عليه مشروعهم الرياضي، ما حدا بالمدرب إلى قبول عرضهم رغم أنه كانت له عروض من القسمأكمل القراءة »
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