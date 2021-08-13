الرياضة
البايرن يستعد لخطف موهبة مغربية
يتطلع بايرن ميونيخ الألماني إلى خطف المغربي أمين عدلي من تولوز الفرنسي، المنتمي لبطولة القسم الثاني. وذكرت تقارير صحافية المانية، أن الفريق البافاري، يتابع عطاءات عدلي في “الليغ 2» منذ مدة طويلة، وقرر التقدم بعرض رسمي لضمه إلى صفوفه في الميركاتو الصيفي الجاري. وتخصص البايرن، في خطف المواهب من الدورياتأكمل القراءة »
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