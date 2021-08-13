الصباح الفني
“بين الجمعة والثلاث” في حلة جديدة
الثلاثي عابدين ومول العود والورديني يستعيدون العيطة الحصباوية أطلق فنانون شباب من آسفي، أخيرا، مبادرة لإحياء مجموعة من العيوط الحصباوية العتيقة، بأسلوب حديث يحافظ على مقومات الأصالة فيها، ووقع الاختيار هذه المرة على عيطة “بين الجمعة والثلاث”. وأعاد الثلاثي رشيد عابدين وحسن مول العود وأمين الورديني هذه القطعة التراثية ضمنأكمل القراءة »
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