حوادث
إهمال جرعات لقاح يورط ممرضة
تركتها في مركز صحي دون حراسة وأيت الطالب يوقف راتبها دخل خالد أيت الطالب، وزير الصحة، على خط، ترك مركز صحي فارغا، بإقليم طاطا، وأصدر قرارا يقضي بتوقيف ممرضة عن العمل احتياطيا، وإيقاف راتبها الشهري أيضا، في انتظار مثولها أمام المجلس التأديبي، للبت في قضيتها، خاصة أنها خالفت تعليماتأكمل القراءة »
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