الرياضة
أغويرو يزيد معاناة برشلونة
زاد الدولي الأرجنتيني سيرجيو أغويرو، معاناة فريقه الجديد برشلونة، بعدما أصيب في ساقه، إذ أعلن ناديه غيابه لمدة لا تقل عن 10 أسابيع. ولم يشارك أغويرو في أي مباراة مع برشلونة، إذ أصيب فقط في حصة تدريبية، قبل أيام، واضطر الطاقم الطبي لإخضاعه للكشف بالرنين المغناطيسي، ليكتشف تمزقا في ساقه،أكمل القراءة »
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