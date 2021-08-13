الرياضة
ثلاث صفقات جديدة للحسنية
واصل حسنية أكادير انتداباته الصيفية، لتعويض اللاعبين الذين غادروا الفريق في الميركاتو الصيفي. وتعاقد الحسنية مع المهاجم ياسين الذهبي من الدفاع الحسني الجديدي، ووسط الميدان الدفاعي حمزة أفضال القادم من الوداد الرياضي الفاسي، والجناح الأيسر عبد العزيز قايدي من شباب المسيرة. وتعاقد الفريق السوسي في وقت سابق، مع خمسة لاعبين،أكمل القراءة »
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