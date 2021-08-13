الرياضة
الركراكي يدخل بخيط أبيض بين النهيري والوداد
محاولات لطي الخلاف بين الطرفين واتحاد طنجة يدخل على الخط يحاول وليد الركراكي، مدرب الوداد الرياضي، تذويب الخلاف بين سعيد الناصري، رئيس الفريق، واللاعب محمد النهيري، الذي يناقش عروضا بالبطولة، من أجل الاستفادة من خدمات اللاعب. وسيستغل الركراكي علاقته بالنهيري، من أجل تسهيل عودته إلى الوداد، الذي لعب له موسمين،أكمل القراءة »
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