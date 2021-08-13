الرياضة
ماديسون يثير الإعجاب
استغربت الصحف الإنجليزية لعدم انتقال الإنجليزي جيمس ماديسون لناد آخر، غير ليستر سيتي، بعدما أظهر الموسم الماضي مستوى رائعا، أكده في نهائي السوبر الإنجليزي قبل أيام، حين ساهم في فوز ناديه باللقب على حساب بطل الموسم الماضي، مانشستر سيتي. ورغم تعرضه للإصابة في الموسم الماضي، غير أنه كان من بينأكمل القراءة »
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