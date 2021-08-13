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لمجرد يعتذر عن حفل دبي
اعتذر النجم المغربي سعد لمجرد عن إحياء حفل غنائي في الإمارات كان سيجمعه مع الفنانة اليمنية بلقيس فتحي. وسبق أن أعلن صاحب شركة “سبوتلايت لايف” ماهر خوخجي، عن إحياء سعد لمجرد وبلقيس فتحي، لحفل في دبي، قبل أن يعتذر لمجرد عن الحضور لأسباب شخصية. وعوض الفنانان الفلسطيني محمد عساف، وأكمل القراءة »
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