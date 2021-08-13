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الناجي يطلق “النور الهادئ”
صدرت حديثا للكاتب والجامعي موحى الناجي رواية جديدة باللغة الفرنسية بعنوان “النور الهادئ”. والرواية من منشورات دار “مرسم” بالرباط، وهي الثانية بعد روايته الأولى “شجرة زيتون الحكمة” التي صدرت عام 2017. ويحكي النص قصة مغامرة طبيب مغربي تشبه السيرة الذاتية. تروي بأسلوب رقيق وروح الدعابة أحيانا محن أحمد، المولود فيأكمل القراءة »
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