وطنية
نزيف استقالات بالاتحاد الاشتراكي بآسفي
يتواصل نزيف الاستقالات بحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بآسفي، على بعد أيام قليلة، من إيداع الترشيحات للاستحقاقات المقبلة. وأفادت مصادر مطلعة “الصباح”، أن امبارك الفارسي، الكاتب الإقليمي للحزب ورئيس جماعة أيير، قدم استقالته من جميع الهياكل التنظيمية للحزب، وانهى بالتالي أي ارتباط به، شأنه في ذلك شأن رئيس جماعة شهدة،أكمل القراءة »
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