بانوراما
الختان في الصيف… عرف سائد
الدكتور بلمو قال إنه يمكن إجراء العملية طيلة السنة والعمر غير مهم قال الدكتور محمد بلمو، طبيب عام، إن المغاربة ألفوا إجراء عمليات الختان لأبنائهم في فصل الصيف، وهذا مجرد اعتقاد شعبي، مبرزا أن العملية يمكن أن تجرى في جميع أشهر السنة. وأضاف بلمو أن العمر لا يهم، إذ يمكنأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا