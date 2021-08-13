fbpx
الرياضة

الأسود يتقدمون في ترتيب “فيفا”

منذ 4 دقائق
المنتخب الوطني يستعد لمواجهة السودان وغينيا تقدم المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم، برتبتين، في الترتيب الجديد للاتحاد الدولي «فيفا»، ليصبح في الرتبة 32 عالميا. وصعد الأسود في ترتيب أفضل المنتخبات الإفريقية، للرتبة الرابعة، متفوقا على منتخب نيجيريا، ووراء السنغال المتصدر (21 عالميا) وتونس (28 عالميا) والجزائر (30 عالميا). واستفاد المنتخبأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 4 دقائق
زر الذهاب إلى الأعلى