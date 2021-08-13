الرياضة
الأسود يتقدمون في ترتيب “فيفا”
المنتخب الوطني يستعد لمواجهة السودان وغينيا تقدم المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم، برتبتين، في الترتيب الجديد للاتحاد الدولي «فيفا»، ليصبح في الرتبة 32 عالميا. وصعد الأسود في ترتيب أفضل المنتخبات الإفريقية، للرتبة الرابعة، متفوقا على منتخب نيجيريا، ووراء السنغال المتصدر (21 عالميا) وتونس (28 عالميا) والجزائر (30 عالميا). واستفاد المنتخبأكمل القراءة »
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