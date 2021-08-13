وطنية
حكام الجزائر يرفضون اليد الممدودة
المغرب عرض طائرتين لإطفاء الحرائق وحكومة تبون تستأجر وحدات من أوربا لم يأت أي رد مـن وزيري الخارجية والداخلية الجزائريين على طلب تقدم به نظراؤهما المغربيان للمساعدة في إخماد الحرائق التي تلتهم عددا من مناطق الشقيقة الشرقية، وبلغ عددها 99 حريقا في وقت متزامن، أودت بحياة عشرات المدنيين والعسكريين. وربطأكمل القراءة »
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