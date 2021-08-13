الصباح الفني
عدنان ومعاناة كورونا
اختارت الفنانة المغربية، هاجر عدنان، التقاسم مع متابعي صفحته الرسمية على “إنستغرام”، بعض تفاصيل معاناتها الصحية بعد إصابتها بفيروس كورونا. ونشرت عدنان تدوينة عبر خاصية “الستوري”، جاء فيها “اليوم زارني كورونا مع أنني في صحة جيدة فصيلة الدم+o، أتناول الفيتامينات يوميا وأمارس الرياضة، رغم ذلك شداتني العدوى وماسهلاش حضو راسكمأكمل القراءة »
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