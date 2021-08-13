الرياضة
زياش الأفضل في تشيلسي
قال توماس توخيل، مدرب تشيلسي، إن الدولي المغربي حكيم زياش، هو الأفضل في مباريات الفريق الإعدادية، للموسم الجديد. وسجل زياش ثلاثة أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين، في المباريات الإعدادية، وكان نجما دون منازع لمرحلة الإعداد، إذ نوه به المدرب وقال إنه سيكون له شأن كبير هذا الموسم بالفريق اللندني. وغاب زياشأكمل القراءة »
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