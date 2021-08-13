بانوراما
تاويل: الحذر عند تنظيف شاشات “البلازما”
أكثر المهام صعوبة في أعمال المنزل، تنظيف “بلازما” التلفزيون، سيما أنها حساسة جدا، وأن أي حركة غير مناسبة يمكن أن تكون السبب في خدشها. ومن بين الخطوات التي يمكن اتباعها لتنظيف شاشة التلفزيون من نوع “بلازما”، تجنب استخدام المنظفات السائلة مباشرة، والابتعاد عن استعمال المنظفات القوية بما في ذلك الأمونياأكمل القراءة »
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