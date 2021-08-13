الرياضة
الشاكر: أتأسف لطريقة مغادرتي الرجاء
مدافع شباب المحمدية قال إنه اختار الفريق عن اقتناع أكد عبد الرحيم الشاكر، أنه اختار اللعب لشباب المحمدية عن اقتناع، لعدة أسباب في مقدمتها توفر ظروف العمل، من إدارة تقنية ومسؤولين في المستوى. ولم يخف الشاكر، في حوار مع «الصباح» مدى تأثير الإطار الوطني امحمد فاخر، مدرب الفريق، في هذاأكمل القراءة »
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