منبر
نصب
تزايدت عملية النصب على الأنترنت في الأيام الأخيرة، إذ كثرت الشكايات من شبكات تتصيد الشباب، الذي يتاجر أو يقتني من مواقع التجارة الإلكترونية، أو بعض مواقع عرض السلع للبيع، إذ تستغل هذه الشبكات رغبة البعض في بيع منتجاتهم، وطلب أرقام حساباتهم البنكية من أجل إرسال المال فيها، مقابل السلع التيأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا