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سفر
تتزايد الأسفار في فصل الصيف، خاصة في غشت، ويقصد الزوار عددا من المدن الصحراوية، خاصة عشاق التخييم والمناطق المعزولة، غير أن هذه الأيام تشهد المملكة موجة حرارة غير مسبوقة، وهو ما يفرض على المسافرين، خاصة شباب الترحال، أخذ الكثير من الحذر، سواء تعلق الأمر بضرورة حمل كميات كافية من الماءأكمل القراءة »
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