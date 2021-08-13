منبر
بـلانـات
تطبيق أعادت شركة “مايكروسوفت”، تصميم تطبيق الرسام “paint”، ليلائم بشكل أفضل تصميم نظام التشغيل الجديد ويندوز 11. وبحسب ما ذكره موقع “gizmodo”، يقوم تحديث تطبيق الرسام، بتغيير قائمة الشريط التقليدية للحصول على رأس Fluent مشابه لمستكشف الملفات الجديد بـ ويندوز 11. واستبدلت “مايكروسوفت” واجهة الشريط الحالية برأس Fluent جديد، ويأتيأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا