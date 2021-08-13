مجتمع
النقـل العمومـي… كذبـة 50 %
القرار مقتصر على سيارات الأجرة واكتظاظ في الحافلات والقطارات تستمر الحكومة في مسار إصدار البلاغات الغامضة، والتي لا تطبق على أرض الوقع، إذ في الوقت الذي اعتقد فيه المغاربة، أنه تقرر تقليص الطاقة الاستيعابية للنقل العمومي إلى 50 بالمائة، حسب البلاغ الحكومي الأخير، فوجئ مهنيو النقل ومعهم المواطنون، بأن هذاأكمل القراءة »
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