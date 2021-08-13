مجتمع
غموض يلف فتح الأحياء الجامعية والداخليات
لا يزال الغموض يلف وضعية الأحياء الجامعية ومؤسسات الإيواء والداخليات، التي تمكن التلاميذ والطلبة من السكن المجاني، لمتابعة دراستهم، خاصة بعد تسجيل ارتفاع غير مسبوق، في أعداد الوفيات والإصابات اليومية. وفتحت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، باب الترشح في وجه الطلبة الجدد أو القدامى، الذين لمأكمل القراءة »
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