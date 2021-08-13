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حب المظاهر…”شحال عندك شحال تسوى”

منذ 6 دقائق
شباب يرى في التجمل واتباع أحدث أنواع الموضة مقياسا للتفاضل في زمن الماديات “قوليا شحال عندك نقوليك شحال تسوى”، “بنادم ماكيشوفكش أش كليتي وواش من شهادة عندك كيشوف غير أش لبستي وواش مبوكص وفاش راكب وفين كتجلس” “المظاهر اللي ولات لاعبة فهاد الوقت”….من بين العبارات التي تلخص واقع حب المظاهر،أكمل القراءة »


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منذ 6 دقائق
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