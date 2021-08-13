منبر
شباب المدارس… إجبارية التلقيح تتربص بكم !
مختصون يؤكدون أنه لا دخول مدرسيا بدونها والوزارة تفضل الترغيب بدل الترهيب أصبحت إجبارية التلقيح تفرض نفسها، أكثر من أي وقت مضى، مع اقتراب الدخول الجامعي، إذ أكد مختصون ودكاترة، أنه لا يمكن فتح المدرجات والجامعات، إلا إذا حصل الطلبة على التلقيح، مبرزين أن أي تساهل في هذا الأمر، ينذرأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا