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أمراض تعجل الموت بكورونا

منذ 38 ثانية
دراسة شملت 600 مصاب وكشفت أن الفيروس يفتك بمرضى القلب حددت دراسة مغربية حديثة، أشرف عليها عشرة باحثين وخبير، العوامل التنبئية لوفيات مرضى كوفيد 19، مشيرة إلى أن إصابة سابقة بفشل القلب أو وجود مستويات عالية من شظايا “الفيبرين”، المكون الرئيسي للجلطات الدموية، تعد من العوامل التنبئية للموت بالفيروس. وكشفأكمل القراءة »


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منذ 38 ثانية
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