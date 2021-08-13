الأولى
اختفاء مولدات الأوكسجين
ارتفعت أسعار مولدات الأوكسجين بشكل ملحوظ في الأسواق بعد تنامي الطلب عليها، إثر الزيادة الكبيرة في عدد المصابين، خاصة الذين يجدون صعوبة في التنفس. وأوضحت مصادر مهنية أن هذه الآليات تعتبر ضرورية للأشخاص الذين يجدون صعوبات في التنفس الطبيعي إثر إصابتهم بفيروس كورونا، ومع ارتفاع عدد الحالات الحرجة، خلال الأسابيعأكمل القراءة »
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