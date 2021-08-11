درعة- تافيلالت… أزيد من 1500 مستفيد من برنامج “صيفيات 2021”

استفاد أكثر من 1545 طفلا ويافعا في جهة درعة تافيلالت، من المرحلة الثالثة من البرنامج الوطني التنشيطي للقرب “صيفيات 2021”.

وذكرت المديرية الجهوية للشباب والرياضة لجهة درعة تافيلالت أن هذا البرنامج، الذي تشرف عليه وزارة الثقافة والشباب والرياضة (قطاع الشباب والرياضة) بشراكة مع الفيدرالية الوطنية للتخييم (من 14 يوليوز إلى 21 غشت الجاري)، يتوزع على خمس مراحل في العديد من المراكز والفضاءات بأقاليم الجهة.

واستفاد من المرحلة الثالثة من هذا البرنامج (من 2 إلى 8 غشت الجاري) 670 شخصا من الرشيدية، ونحو 455 طفلا ويافعا من ورزازات، و340 شخصا من تنغير و80 آخرين من زاكورة.

ويهم هذا البرنامج الأطفال المنحدرين من المناطق الحضرية والقروية (المتراوحة أعمارهم ما بين 7 و15 عاما)، وكذا اليافعين (من 15 إلى 18 عاما)، وذلك في سياق “تعزيز مبادئ العدالة الترابية وتكافؤ الفرص”.

وجرى تنزيل الأنشطة الثقافية والرياضية والتحسيسية الموجهة للأطفال واليافعين في امتثال للتدابير الوقائية لمحاربة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ويتم تنفيذ البرنامج الوطني التنشيطي للقرب “صيفيات 2021” في أكثر من 44 فضاء في أقاليم بالجهة، ضمنها مراكز الاستقبال، ومراكز التخييم ودور الشباب والأندية النسوية والمراكز السوسيو-رياضية للقرب.

وتؤكد المديرية أن المراحل الثلاث الأولى من هذا البرنامج تمت “في ظروف جيدة”، وأن أسر الأطفال واليافعين الذين استفادوا منها عبروا عن ارتياحهم لمحتوى مختلف الأنشطة.