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امتـداد للتمييـز الذكـوري السلبـي
الخمسي قال إن ربط الطقوس بالعلم إعادة لبناء سلطة الفقه من بوابة الإيديولوجيا أقر الدكتور محمد الخمسي بالفوائد الطبية لطقس الختان، لكن في المقابل اعتبر أن الربط المباشر بين طقوس اجتماعية والعلم من أجل إضفاء المشروعية عليها هو ربط إيديولوجي الغرض منه تكريس هيمنة الفقه، كما تحدث أستاذ التعليم العاليأكمل القراءة »
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