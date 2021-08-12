ربورتاج
المضيق… مصطافون يتحدون الفيروس
إقبال كبير على الشاطئ والمرسى وكر وفر بسبب الإجراءات الاحترازية ما بين نهار «المضيق» وليلها اختلفت الكثير من الأشياء.. اختلاف فرضته الإجراءات الاحترازية التي فرضت إغلاقا شاملا للمحلات في حدود التاسعة ليلا، ما جعل المدينة تعرف حركة غير عادية، خلال اليومين الماضيين، مع كل اقتراب لموعد الإغلاق… يوسف الجوهري (تطوان)أكمل القراءة »
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