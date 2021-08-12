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“ختان الذكور والإناث” لسامي الديب
يتناول كتاب “ختان الذكور والاناث عند اليهود والمسيحيين والمسلمين” للدكتور سامي الديب ختان الإناث والذكور، من زواية مقارنة بين الأديان السماوية الثلاثة، وموقفها من الختان، والآراء المعارضة والمؤيدة، فعرض الكاتب النظرة المحايدة التي لا تتعصب لدين دون الدين الآخر. تقول الدُّكتورة نوال السّعداوي في تقديمها لهذا الكتاب: هذا الكتاب منأكمل القراءة »
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