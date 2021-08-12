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الختـان… سنـة مؤكـدة وذكـرى مفجعـة
تترك آثارا نفسية لدى الطفل وعدم تطبيقها يعقد الحياة الجنسية تحول الختان إلى امتحان حقيقي للآباء، إذ يواجهون معضلة أخلاقية في غاية الصعوبة، خاصة المؤمنين بحرية التصرف في الجسد، فالطفل الذي يولد في بلاد المسلمين، محكوم عليه من قبل المجتمع، بقطع جزء من جسده، وأما إذا امتنع عن الختان، فإنهأكمل القراءة »
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