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نظافة وطهارة
3 أسئلة * الشيخ محمد الفيزازي > ما موقف الشرع من الختان؟ > الختان سنة نبوية وإبراهيمية، فأول من اختتن إبراهيم عليه السلام والثاني إسماعيل عليه السلام، فهي كما قلت سنة نبوية يقينا، وفي ذلك أحاديث كثيرة، فالختان من سنن الفطرة، صحيح أنه ليس من الفرائض، إلا أنه من السنةأكمل القراءة »
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