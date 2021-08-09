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الصباح الفني

الريفي يجتاز وعكة صحية

منذ دقيقتين
طلب الفنان المغربي محمد الريفي من متابعيه عبر خاصية ستوري بحسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات، الدعاء له إثر خضوعه لعملية جراحية. وخضع الريفي لعملية جراحية مستعجلة في الأمعاء، أخيرا، بعد تعرضه لأزمة صحية. ونشرت زوجة الفنان المغربي بدورها تدوينة جاءت كالتالي: «زوجي كبيدتي روحي، الله يخليك تاج فوق راسيأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين
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