الصباح الفني
قالوا
شرف الدين كتبت الممثلة أحلام شرف الدين تدوينة على “إنستغرام”، جاء فيها “لقد أصبحنا الرجال الذين حلمنا أن نتزوجهم”. رضواني كتب القاص المغربي سعيد رضواني على صفحته بإنستغرام تدوينة قال فيها “بعض الأشياء لكي تكتمل تحتاج للطرح لا للإضافة، لتنقص منها لا لتضيف إليها”. أبيضار كتبت الممثلة لبنى أبيضار تدوينةأكمل القراءة »
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