وطنية
25 ألف تسمم يستنفر الصحة
حذرت وزارة الصحة من خطورة لسعات العقارب ولدغات الأفاعي، في الفترة الحالية، التي تسجل فيها المملكة، درجات حرارة عالية، إذ أن أزيد من 25 ألف حالة تسمم، تسجل بالمغرب سنويا، وهناك أطفال يموتون، دون أن تجد الوزارة حلا لإشكالية إنتاج الأمصال. وحسب الأرقام التي أعلنت عنها الوزارة، فإن المغرب يسجلأكمل القراءة »
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