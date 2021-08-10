الصباح الفني
سويدان: لن أعتزل الفن
نفت الفنانة لقاء سويدان، أن يكون قرارها السابق باعتزال الفن بسبب “قصة حب”، وأكدت أنها اتخذت القرار في فترة كانت تمر بأزمات عديدة، ووعدت جمهورها بعدم اتخاذ قرار اعتزال الفن مرة أخرى. وأوضحت سويدان، فى حوار بقناة “TeN”، أنها مرت بتجارب كثيرة وراضية عما حققته في حياتها، مؤكدة أن السببأكمل القراءة »
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