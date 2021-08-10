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الصباح الفني

سويدان: لن أعتزل الفن

منذ 5 دقائق
سويدان: لن أعتزل الفن نفت الفنانة لقاء سويدان، أن يكون قرارها السابق باعتزال الفن بسبب "قصة حب"، وأكدت أنها اتخذت القرار في فترة كانت تمر بأزمات عديدة، ووعدت جمهورها بعدم اتخاذ قرار اعتزال الفن مرة أخرى. وأوضحت سويدان، فى حوار بقناة "TeN"، أنها مرت بتجارب كثيرة وراضية عما حققته في حياتها، مؤكدة أن السبب وراء إعلانها الاعتزال هو مرورها بأزمة، مؤكدة أنها لن تتخذ هذا القرار مرة أخرى، حتى لو مرت بظروف صعبة أيضا. وقالت: "أعتبر فترة اعتزال الفن مجرد استراحة محارب لأني اشتغلت كثيرا..."، مشيرة إلى أنها تبلغ من العمر 47 عاما، وشهدت مسيرتها أحداثا كثيرة، وتجارب شخصية، وأشخاصا أثروا في شخصيتها، إذ شاركت في أكثر من 28 مسرحية و70 مسلسلا، إلا أنها مازالت تشعر أنها طفلة. يذكر أن سويدان من أصول لبنانية، وبدأت التمثيل في سن مبكرة في مسلسل "هو وهي"، وتزوجت من الفنان حسين فهمي في 2007، لكن زواجهما لم يدم طويلا، حيث انفصلا في 2012 بعد خلافات وصلت نهايتها إلى المحاكم. وتراجعت سويدان عن قرار "الاعتزال النهائي" لعالم الفن، بعدما تعاقدت لتقديم دور الراقصة جليلة بمسرحية "فنان الشعب" سيد درويش، بدلا من النجمة ريم البارودي التي اعتذرت عن عدم تقديم الدور بسبب ارتباطها بتصوير برنامجها على قناة النهار المصرية. يذكر أن سويدان كتبت في حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي مبررة أسباب اعتزالها قائلة: "بعد فترة طويلة من عدم القدرة على مسايرة التغيرات حوالينا قررت أن لا أبقى متأرجحة ما بين مبادئي وما أؤمن به، وبين مهنة أحبها منذ طفولتي، لكن لم تعد تحكمها الموهبة ولا المعايير العادلة. مهنة أصبحت عبئا نفسيا وعصبيا على الفنان الذي يحترم فنه وذاته". وتابعت قائلة: "لذا قررت أن أترك التمثيل والغناء نهائيا من الآن.. قرار لا رجعة فيه"، وأضافت: "ملحوظة أنا لا عندي اكتئاب ولا يأس والقرار ليس انفعاليا.. أنا سعيدة بقدرتي على اتخاذ القرار"، قبل أن تحذف التدوينة بعد دقائق من نشرها. خ.ع لقاء سويدان (خاص)
نفت الفنانة لقاء سويدان، أن يكون قرارها السابق باعتزال الفن بسبب “قصة حب”، وأكدت أنها اتخذت القرار في فترة كانت تمر بأزمات عديدة، ووعدت جمهورها بعدم اتخاذ قرار اعتزال الفن مرة أخرى. وأوضحت سويدان، فى حوار بقناة “TeN”، أنها مرت بتجارب كثيرة وراضية عما حققته في حياتها، مؤكدة أن السببأكمل القراءة »


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