الرياضة
توخيل يحتفظ بزياش
قرر الألماني توماس توخيل، مدرب تشيلسي، الاحتفاظ بالدولي المغربي حكيم زياش، رغم مطالب ميلان باستعارته إلى نهاية الموسم. واختار توخيل بقاء زياش بتشيلسي، رغم قرب التعاقد مع المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو من إنتر ميلان، ب 120 مليون أورو، علما أن الدولي المغربي خطف الأنظار في مباريات الفريق الإعدادية الأخيرة. وبداأكمل القراءة »
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